Formation au métier de couvreur - Vivre Ici Namur - Luxembourg - Brabant wallon - 27/08/2019 Le Forem vous permet de vous former au métier de couvreur, métier reconnu en pénurie depuis juillet ! Il s'agit d'un métier où les employeurs sont en recherche de candidats, mais il y a trop peu de candidats qui remplissent les conditions pour postuler à ces offres d'emploi ! Le FOREM propose une formation de base sur Namur et Libramont, ouverte à tous débutants. Le programme prévoit qu’à la fin de sa formation, le futur couvreur (femme ou homme) sera capable : D’installer et sécuriser le chantier (ce qui est hyper important) Mettre en œuvre l'isolation thermique et poser la sous-toiture Réaliser une couverture en tuiles ou en ardoises, les raccords de toiture et de pénétrations et la pose d'accessoires Façonner et poser des éléments d'égouttage et d'évacuation d'eaux pluviales Des cours sur la lecture de plans appliquée et l’initiation à la PEB font partie du programme également. Toutes les infos via le site www.leforem.be ou via le 061 280 260 Ecoutez Isabelle Hubert, chargée de Communication..