Foire aux Questions Infor Jeunes - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 16/09/2020 Infor Jeunes est là pour répondre à toutes les questions que les jeunes pourraient se poser et forcément, ils sont nombreux à se poser les mêmes questions. Infor Jeunes a développé une FAQ sur son site internet et de temps en temps, on va en choisir quelques-unes pour les développer à l’antenne avec Adeline. On va brasser plusieurs thématiques, pour qu’il y en ait pour tous les goûts ! Et tout d'abord, une question de la thématique "Multimédia". A l'heure des réseaux sociaux, il peut arriver qu'une photo d'un jeune soit publiée sans son accord. Que faire ? "Lorsqu’on n’est pas d’accord avec la diffusion d’une photo de soi, je pense que la réaction de toute personne concernée, c’est d’en parler avec la personne qui l’a publiée pour lui demander de l’enlever, et c’est effectivement la meilleure chose à faire dans un premier temps. Tout simplement parce qu’un simple dialogue peut parfois solutionner le problème ; mais également parce qu’il s’agit de faire valoir son droit à l’image et cela entraine que la personne doit supprimer la photo si on le lui demande " nous précise Adeline Dujardin. "Si la personne rechigne à supprimer la photo, on peut aussi passer directement par le site sur lequel elle a été publiée, pour demander à ce qu’elle soit supprimée. Mais je pense que ces deux options là, les personnes concernées y pensent très vite elles-mêmes donc ce qui les intéresse sûrement, c’est de savoir ce qu’il faut faire quand ces deux options n’ont pas donné suite" il faut alors s’adresser à l’Autorité de Protection des Données, qui pourra aider de deux manières : Soit par l’organisation d’une médiation, c’est-à-dire une réunion où une personne neutre va pousser les deux parties à trouver un accord (cette médiation se demande via une requête) ; Soit en imposant une décision, après avoir analysé et jugé si la personne pouvait ou non diffuser la photo et en déterminant éventuellement les dommages et intérêts à verser à la partie lésée (pour cela, il faut déposer une plainte). La thématique du logement Le jeune doit il souscrire une assurance incendie ? "L’assurance incendie est obligatoire quel que soit le contrat de bail que l’on signe (étudiant, de colocation, de résidence principale) et c’est bien le locataire qui doit en souscrire une. Sans assurance, il serait d’office tenu responsable de l’incendie. Le locataire doit apporter la preuve du contrat d’assurance à son propriétaire dans le mois qui suit son entrée dans le bien et chaque année s’il renouvelle son contrat" Le jeune peut il conclure un contrat de salarié alors qu'il est étudiant ? "Non, ça ne serait pas légal. Si le jeune rentre dans les conditions pour pouvoir conclure un contrat d’occupation étudiant, c’est effectivement ce type de contrat qu’il doit conclure, et pas un autre. Il ne s’agit pas d’un choix, même si son employeur et lui auraient préféré opter pour un contrat de travail ordinaire." Vous souhaitez en savoir plus, c'est sur le site inforjeunes.be rubrique FAQ.