FixMyStreet Wallonie : l'application qui permet de signaler les problèmes sur l'espace public -... FixMyStreet Wallonie est une plateforme qui permet de signaler les problèmes rencontrés dans l’espace public wallon... Savez-vous qui contacter lorsque vous vous retrouvez face à une poubelle publique endommagée, un dépôt clandestin ou un nid de poule ? FixMyStreet est une plateforme qui a été développée par l’asbl Be WaPP et permet de signaler les problèmes que vous pouvez rencontrer sur l’espace public wallon. Il suffit de se créer un compte, de signaler le problème rencontré et d’envoyer votre demande. Un gestionnaire communal traitera ensuite votre demande. Vous pouvez également suivre l’évolution de votre signalement. Vous recevez une notification lorsque le problème est résolu. La plateforme est actuellement en phase de test dans plusieurs communes de Wallonie comme Marche-en-Famenne, Floreffe ou encore Walcourt. La plateforme propose un site internet et une application gratuite pour téléphones et tablettes. Ecoutez Valérie Cartiaux, responsable du pôle communication et projets éducatifs de l’asbl “Be Wapp”.