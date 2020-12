Fêtes de fin d'année : emballage zéro déchet - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... La tendance zéro déchet s’applique bien sûr au choix des cadeaux, mais nous pouvons aussi agir sur les emballages ! Marie-Noëlle Minet d'IDELUX ENVIRONNEMENT nous donne quelques conseils "Évitez le papier cadeau plastifié ou pailleté. Ok, c’est joli pour les enfants, mais ce type de papier est non recyclable et ne fera que rejoindre vos déchets résiduels. La récup’ : on peut utiliser des journaux, des magazines et aussi les boîte en carton (celles qui traînent de nos dernières commandes internet). Pour que l’emballage soit plus sympa, décorez-le avec des photos, des messages personnels…Une chouette activité à faire aussi avec les enfants. Le furoshiki : vous connaissez ? Cette tendance consiste à emballer vos cadeaux avec des bouts de tissus que vous pouvez réutiliser ou des tissus utiles comme un essui de cuisine ou un foulard. On anticipe pour l’année prochaine. Si vous recevez de jolis sacs, de belles boîtes de Noël ou des papiers cadeaux sympas, ne les déchirez pas. Conservez -les soigneusement pliés pour l’année prochaine." Le cadeau... options éco-responsables "La seconde main est une vraie tendance pour les fêtes cette année. De plus en plus de citoyens achètent d’occasion. Ben oui, pourquoi acheter neuf des produits qui ont fait de longs trajets pour arriver jusqu’à nous et dont la fabrication a nécessité beaucoup de matières premières. Pour les jouets, le pratique est déjà très répandue. Vous trouverez parfois même des jouets revendus dans leur emballage d’origine. Pour les livres, les objets de déco, les bijoux…, la seconde main est une option très intéressante aussi. Vous comptiez offrir un téléphone ? Le marché du reconditionné ou les " fairphone " offre un choix de plus en plus large. Mais attention, ne remplacez pas un appareil qui fonctionne encore, au risque d’annuler le bénéfice écologique de votre cadeau" Plus d’info sur le magde.be