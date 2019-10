Fête des Plantes et du Jardin à Aywiers ces 4, 5 et 6 octobre.

Patricia Limauge nous détaille l'édition automne 2019 de la Fête des Plantes d'Aywiers - Vivre... Tout est prêt ! Le jardin du beau domaine d'Aywiers (Lasne) a revêtu sa plus belle parure ! Les exposants s'installent et, parait-il, le soleil sera de la partie ! Ils seront plus de 200 dès ce vendredi 4 octobre, tous passionnés par le jardin. Pépiniéristes, antiquaire, spécialistes, conférenciers, horticulteurs .. Sans oublier les ateliers, démonstrations et autres trucs et astuces ! Vous aurez aussi l'occasion de participer à des visites guidées de l'ancienne abbaye. Et pour cette édition d'Automne, la Fête des Plantes et du Jardin, on poursuit dans la thématique d'exploration du monde des racines . Cette fois, ce sont celles qui jouent un rôle de premier plan dans nos vies quotidiennes, à la cuisine comme dans la maison, qui seront mises en lumière. Conférences, ateliers et diverses activités attendront petits et grands ! Vendredi 4 octobre, de 12 h à 18 h Samedi 5 octobre de 10 h à 18 h Dimanche 6 octobre de 10 h à 18 h Adultes : 10 euros en pré vente, 12 euros à l'entrée Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans Bracelet week-end : une entrée + 2 euros Détails et informations via le SITE Patricia Limauge est l'organisatrice de bel événement . Jean-Marc Decerf l'a contactée..