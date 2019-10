Festival Nature Namur, la nature sous toutes ses formes ....

Tanguy Dumortier président du Festival du Film nature - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Le Festival International Nature Namur, c'est dès ce 11 octobre ! Du 11 au 20 octobre, le FINN vous propose une programmation exceptionnelle : les meilleurs films professionnels et amateurs, plus de 30 expositions photo, des soirées de galas... Moments phares du Festival, les soirées de Gala à l'Acinapolis sont des réceptions conviviales oµ réalisateurs, photographes, jurys et public se croisent au gré d'un agréable drink. Avant-premières, rencontre, partage, échanges... un concentré de spectacle et d'émotions pour tous Gala d'ouverture ce vendredi 11 octobre avec projection du film "Marche avec les Loups, en présence du réalisateur, Jean-Michel Bertrand Gala des films amateurs, samedi 12 octobre à 20 H animée par Caroline Veyt et Tanguy Dumortier. 16 films amateurs en compétition. Gala des remises des prix le samedi 19 octobre à 20 H animée par Tanguy Dumortier. Gala de clôture le dimanche 20 octobre à 20 H Le concours professionnels : 774 films issus de 82 pays ont été soumis au jury. Cette 25eme édition a sélectionné 42 films en compétition. Découvrez cette sélection tout au long des 10 jours du Festival. Dans la catégorie des Films Amateurs 384 fils ont été reçus en concours. De nombreux réalisateurs belges mais également étrangers ont envoyé le résultat de leur passion pour la nature et le cinéma. 16 films ont été sélectionné ! Le Festival Nature Namur, ce sont aussi des projections, des balades, des ateliers et un grand village nature ! A ne pas manquer Le président, Tanguy Dumortier, était dans Vivre Ici ce vendredi. Ecoutez le