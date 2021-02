Faut-il offrir des mangeoires aux oiseaux ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Alors que l’hiver bat son plein, Natagora invite comme chaque année à compter les oiseaux qui fréquentent les jardins. De nombreux participants à l’opération augmentent leur chance d’attirer des visiteurs ailés en leur fournissant des mangeoires. Des questions peuvent se poser sur le bien-fondé de ce nourrissage parfois massif. Natagora et la LRBPO font le point à la veille du grand recensement annuel des oiseaux de jardin. Anne Weiserbz est biologiste chez Natagora "Il y a moyen de faire pire que bien ! C'est vrai qu'il est important de préciser quelques règles vraiment utiles. Il ne faut pas mettre des couches de nourriture sur lesquelles les oiseaux vont venir se reposer et qui vont rester plusieurs jours et qui vont former un magmat parceque dans ce cas là on fabrique un milieu favorable pour la transmission des maladies et on va aussi favoriser le contact entre des espèces qui normalement ne sont pas en contact. Donc il faut nettement préférer des mangeoires verticales (..) on va aussi essayer de disperser la nourriture pour ne pas poser trop de nourriture au même endroit (...) et au moment où on fait attention à cela il n'y pas de soucis" Sachez que la nourriture varie selon les espèces d'oiseaux. Privilégiez les graines (plus petites pour attirer le rouge-gorge). on peut aussi mettre des petits morceaux de fruits "De manière générale on ne donne jamais aux animaux de la nourriture qu'ils ne vont pas trouver spontanément. Donc ne jamais mettre du lait, le pain c'est 'bof', la graisse il faut éviter" A retenir donc : FAVORISER LES GRAINES ! L'opération "Devine qui vient manger au jardin ?" ces 6 et 7 février. Vous souhaitez participez ? C'est via ce LIEN