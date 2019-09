Faites pousser votre gingembre à la maison ! - Vivre Ici Namur,Luxembourg et Brabant wallon -... Notre séquence cuisine et "zéro déchet" ! Faites pousser votre gingembre ! Simple et prolifique, la production de gingembre vous évitera l'achat d'un ingrédient cher et si délicieux ! Si vous utilisez du gingembre du supermarché – laissez-le tremper une nuit dans de l’eau tiède avant de commencer. C’est non nécessaire avec du gingembre de magasin biologique. Plantez 4 cure-dents en croix au milieu du rhizome et placez-le dans un verre d’eau à la verticale (les cure-dents le maintiennent sur le bord du verre). La moitié du gingembre est dans l’eau, l’autre à l’air. Placez le verre 15 jours dans un endroit chaud, lumineux mais sans soleil direct. Vous verrez des pousses apparaître sur le rhizome. Replantez le rhizome dans un pot large et pas trop haut rempli de terre bien drainée. Si votre rhizome a fait plusieurs pousses, coupez chaque doigt ayant germé et plantez plusieurs morceaux, vous démultiplierez vos rhizomes en devenir. Posez le pot dans un endroit chaud, lumineux mais sans soleil direct, n’arrosez pas trop mais pulvérisez plutôt au vaporisateur la terre afin qu’elle ne s’assèche pas. Quand vous avez besoin de gingembre, retirez un peu de terre, coupez le morceau dont vous avez besoin et recouvrez à nouveau de terre, vous en aurez toujours. Ecoutez Candice !