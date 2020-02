Facebook déserté par les ados: quel est leur réseau social préféré ? - © Maskot - Getty Images/Maskot

Facebook déserté par les ados: quel est leur réseau social préféré ? - Vivre ici Namur,... Quels sont les réseaux sociaux préférés des jeunes ? Le réseau social qui a " remplacé " Facebook dans le cœur des jeunes, c’est Instagram. Et chez Infor Jeunes cela se ressent ! "sur Facebook on touche davantage les parents, les professionnels et les jeunes adultes ; alors que sur Instagram, s’il y a encore quelques années on avait du mal à décoller, ces derniers temps on est en train de construire une belle communauté de jeunes". Pour Infor Jeunes, "Il semblerait que les jeunes se soient tout simplement lassés de Facebook, petit à petit : leurs parents y étaient trop présents, le format des publications voire même leur contenu les intéressaient moins ; bref, ce réseau social est devenu petit à petit moins tendance et, du coup, moins indispensable … Et évidemment, Instagram (qui appartient à Facebook !) a su prendre la balle au bond et récupérer tous ces jeunes en recherche d’un nouveau " QG " virtuel". Instagram est un réseau social basé sur les images et les vidéos. Et c’est ça qui plait aux jeunes actuellement, ils sont plus visuels que jamais ! Ce n’est pas un hasard si les autres réseaux sociaux préférés des jeunes sont Snapchat, YouTube et TikTok, qui reposent tous les trois sur le principe du partage de vidéos … "Tik Tok" Un réseau sur lequel les jeunes partagent, à un public généralement non- restreint, des vidéos de leurs chorégraphies, de leur playbacks, de leurs moments drôles, de leurs défis... Un réseau critiqué par les adultes. "Malheureusement pour les jeunes c'est sans doute le réseau social le plus impacté par la "prédation sexuelle" parce que les jeunes s'y surexposent pour plaire, sans trop se soucier des mains entre lesquelles leurs vidéos peuvent atterrir" nous précise Adeline Dujardin d'Infor Jeunes . Bref, vous l'aurez compris, le nouveau réseau social préféré chez les ados, c'est Tik Tok, mais "il est important de le rappeler qu'il est dangereux de s'y surexposer ".