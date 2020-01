Fabriquer soi-même ses propres cosmétiques bio ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Fabriquer soi-même ses produits cosmétiques, c'est tout à votre avantage ! Avantages financier, sain (si bio) et environnemental ! Voilà une bonne résolution en ce début d'année ! Laura Vlémincq de Nature et Progrès nous détaille comment faire ...