Expos Photos Nature dans le Vieux Namur dès ce 19 septembre

Expos Photos Nature à Namur : détails en compagnie de Virginie Hess - Vivre Ici Namur, Luxembourg... Evénement spectaculaire durant 4 jours dans les sites prestigieux du Vieux Namur : l'expo photos du Pôle Aves Natagora Du 19 au 22 septembre inclus, l'expo photos nature du Pole Aves est l'événement photos nature qui rayonne au-delà de nos frontières . L'occasion pour les visiteurs namurois, belges mais également étranger de venir admirer les plus belle photos de nature du moment, des oeuvres venant des quatre coins du monde et d'une qualité exceptionnelle. Cette année, présence de photographes de renommée internationale, venu de France, des Etats-Unis, de Russie, d'Allemagne, mais également de Finlande et bien sur de Belgique. Ces différentes expos photos sont présentée au coeur du Vieux Namur dans des beaux bâtiments du patrimoine architectural et historique de la capitale wallonne. Un soin tout particulier a été apporté à chacune d'entre elles afin d'optimiser la présentation des photos et le plaisir des visiteurs : éclairage, espace, décoration.. Le rendez-vous est fixé en l'Eglise Notre-Dame d'Harscamp, la Cathédrale St Aubain, la Galerie du Beffroi, l'ancienne Bourse, le Parlement de Wallonie, l'Eglise Notre Dame .. Une trentaine d'expos à découvrir absolument ! Toutes les infos via le SITE aves.be Ecoutez Virginie Hess