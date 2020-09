Etudiants, il vous reste un mois pour introduire une demande de bourse d'études

Les bourses d'études... c'est avant le 31 octobre ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Nous sommes le 30 septembre, et dans l’enseignement, cela signifie qu’il vous reste un mois pour introduire une demande de bourse d’études "La chose à garder en tête pour ne pas se faire de faux-espoirs, c’est que tout élève ou étudiant n’a pas le droit à une bourse d’études. Pour y avoir droit, il faut évidemment respecter plusieurs conditions, dont une très importante et déterminante : la condition financière" nous précise Adeline Dujardin d'Infor Jeunes Pour pouvoir bénéficier d’une bourse d’études, les revenus des parents (ou de l’étudiant s’il subvient lui-même à ses besoins) ne peuvent pas dépasser (même de quelques euros !) un certain plafond, qui varie selon le nombre de personnes que le chef de ménage ou l’étudiant a à sa charge. C’est ce qu’on appelle les " revenus maxima ". Un ensemble de revenus va donc être analysé pour être comparé aux plafonds, on parle de " revenus de référence ". Mais attention, ce sont les revenus que le ménage percevait 2 ans auparavant qui vont être analysés "Tout le monde n’est pas à l’aise avec les formulaires administratifs, surtout quand ils ont une telle importance, il y a une aide financière en jeu, ce n’est pas rien. Et puis il est conseillé d’introduire sa demande de façon électronique plutôt que par courrier, puisque le traitement électronique est plus rapide, mais tout le monde n’a pas un ordinateur à disposition. Donc les centres Infor Jeunes viennent à la rescousse des parents et des étudiants qui galèrent un peu à introduire leur demande, en les accueillant dans leurs locaux pour remplir la demande avec eux." Ecoutez Adeline Dujardin