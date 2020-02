Etudiants du supérieur ? Il n'est pas trop tard pour changer d'orientation !

Conseils aux étudiants du supérieur qui souhaitent se réorienter ! - © Tous droits réservés

Si vous êtes en première année de supérieur, il n'est pas trop tard pour changer d'option! -... Dans l’enseignement supérieur, il paraît que le mois de février est particulièrement touché par la réorientation, voire même l’arrêt des études. Pourquoi observe-t-on un pic durant le mois de février ? Tout simplement parce que c’est un moment charnière pour les étudiants qui doutaient déjà depuis un moment d’avoir fait le bon choix d’études : premièrement, parce que la session d’examens de janvier est passée et la deuxième raison, c’est que les résultats viennent de tomber ! Pour l’étudiant qui était déjà dans le doute, si sa session a été catastrophique, c’est souvent ce qui va le décider à se réorienter voire même à arrêter les études. Et pour l'étudiant qui souhaite simplement se réorienter ? Tout dépend de s’il est en première année ou non. En principe, la réorientation en cours d’année n’est possible que jusqu’au 30 octobre. Mais il y a une exception pour les étudiants de première année, qui peuvent le faire jusqu’au 15 février, parce qu’il est très fréquent de se tromper dans son choix d’études et de s’en rendre compte dès la 1ère année