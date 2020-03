Le Coronavirus impacte nos quotidiens. Les jeunes ont une place bien particulière dans ce contexte particulier

Pas une population à risque Et c'est un peu compliqué pour eux de se situer puisque d'une part ils ne sont pas considérés comme population à risque et ne vient donc pas vraiment avec la crainte d'être malade, mais ils sont bel et bien plein milieu puisqu'ils peuvent être vecteur du virus.

Quel message adressé aux jeunes ? Etre un Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire un appel lancé par Infor Jeunes - © hisa nishiya - Getty Images/iStockphoto Infor Jeunes, c’est une association qui s’est donné pour mission, il y a déjà plus de 40 ans, d’aider les jeunes à prendre conscience des éléments sociaux, culturels, économiques et politiques qui les concernent et à les aborder avec un esprit critique. Ce que cela signifie ? Infor Jeunes veut faire de toi un jeune Citoyen, Responsable, Actif, Critique et Solidaire. Autrement dit, faire de toi un " CRACS " ! "C" La base du concept, c'est la citoyenneté. Chaque jeune fait partie d'une communauté et cette communauté, chacun se doit d'en prendre soin.

R comme responsable Clairement, on est responsable nos propres actes et en cette période particulière, justement, ces actes affectent encore plus nos proches, nos famille, nos voisins qu’en temps normal. En ce moment, être responsable c’est donc respecter les mesures prises par le gouvernement et par exemple ne pas voir ses amis, même si personne ne vient vérifier (pour l’instant !) si on a bien respecté cette règle. Être responsable, c’est aussi respecter les précautions d’hygiène parce que, encore une fois, on est responsable de sa propre hygiène, et en ce moment elle affecte énormément les personnes qui nous entourent.

A comme agir Et bien derrière ce concept d’ " action " se trouve l’idée que chaque citoyen doit prendre en main ses responsabilités et les transformer en actions. Typiquement, dans ce cas-ci, on peut déjà agir en respectant les mesures demandées par le gouvernement, mais on peut évidemment pousser le concept " d’action " plus loin, et se rendre actif - ou plutôt proactif ! - pour la société"

C comme Critique Il est clair que c’est important, face au flux d’infos auquel on est confronté chaque jour, de ne pas tout prendre pour argent comptant … Complètement, nos réseaux sociaux n’ont sans doute jamais été autant inondés d’informations qu’en ce moment. Certaines sont correctes, d’autres sont totalement fausses, d’autres sont entre les deux et mériteraient plus de nuance.

S comme Solidaire Etre un Citoyen Responsable Actif Critique et Solidaire un appel lancé par Infor Jeunes - © Giuseppe Manfra - Getty Images La solidarité est la pierre centrale de la lutte contre le coronavirus, puisque c’est en pensant aux autres et pas seulement à soi-même que l’on peut limiter sa propagation. Et donc là, on pense particulièrement aux jeunes, qui sont moins touchés que leurs aînés par la maladie, on leur demande de faire attention pour leur entourage, et de ne pas réduire les efforts des aînés à néant en n’étant pas solidaire face aux mesures préconisées.