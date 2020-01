Etes-vous un pro du zéro déchet ? Faites le test ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Avez-vous vous pris de bonnes résolutions en matière de réduction de vos déchets ? Pour débuté cette nouvelle année, Marie Noëlle Minet (Idelux), Laetita Canu (INBW- et Carine Bomal (BEP Environnement) nous propose de faire le point sur votre approche zéro déchet... par un grand quizz. Développé par l'ADEM, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, en France) . Si vous souhaitez tester ce quiss, c'est notamment via le site www.ademe.fr