Et si on retournait à l'école avec Zidani?

Et si l'on retournait à l'école avec Zidani ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Ne manquez pas le spectacle de Zidani " La rentrée d'Arlette" ce samedi 8 février dans le cadre du festival Zygomaticomaca, le festival du rire de Wavre. Son titre "La Rentrée d'Arlette". Arlette Davidson, c'est un des personnages de Zidani qu'on connait le plus. Qui n'a jamais vu ou entendu le sketch dans lequel elle se dit "Fatiguée, fatiguée, fatiguée…". Et bien son personnage connait de nouvelles aventure, Arlette reprend la direction du collège Ste Jacqueline de Compostelle. Il faut l'imaginer plein d'entrait pour ses nouvelles fonctions, les idées fusent pour redynamiser l'établissement mais… Face aux nombreux problèmes du quotidien, l'enthousiasme va vite s'estomper. Pénurie des profs, absentéisme du corps enseignant, vétusté du bâtiment... De la prof sadique et élitiste à celle qui entame sa troisième année de dépression chronique, c'est clair, l'année scolaire promet d'être fatigante, fatigante … Ce spectacle pour lequel on va rire évidemment, c'est aussi l'occasion de mettre une profession à l'honneur: "C'est un bel hommage à l'enseignement, une profession encore mal considérée dans notre pays..." nous déclare Sandra Zidani. "Beaucoup d'enseignants viennent voir le spectacle, en général ils aiment beaucoup." C'est vrai que c'est un spectacle très participatif, c'est bon enfant, avec des thèmes néanmoins grinçants. Tout le monde peut s'y reconnaitre dans l'une ou l'autre situation vécue soi-même à l'école. Un spectacle qui a beaucoup tourné en France et qui connait toujours un beau succès ! Sandra Zidani signe la coécriture et la mise en scène avec Patrick Chaboud. Ce dernier est loin d'être un inconnu. Créateur, directeur artistique et metteur en scène de la troupe du Magic Land Théâtre, il est aussi connu pour être le papa de la célèbre marionnette Malvira qui a connu la gloire dans de nombreuses émissions de télévision à la RTBF. On retrouve également une certaine "Gudule" à la direction d'artistes. Comédienne reconnue également, on a pu la voir à la télévision notamment dans la série belge "7ème ciel Belgique", dans la série "Sauveur Giordano" ou encore dans "Crime en série"! Gudule est en fait présente dans tous les spectacles de Zidani: "C'est ma comédienne préférée, si elle ne s'occupe pas de la direction d'artistes, elle apparait d'une manière ou d'une autre, par exemple dans une vidéo…"