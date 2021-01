Et si bien manger était un jeu d'enfant ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Le calendrier des chefs nouveau est arrivé. Intitulé Bien manger ? Un jeu d’enfant, il sera disponible dans les communes depuis le 18 décembre. Et il s’accompagne d’une série de nouveautés. . Sixième édition du calendrier des chefs conçu, réalisé et mis gratuitement à disposition de tous, sur simple demande, par la Province de Namur. Une nouvelle édition qui a connu quelques changements. A commencer par la thématique, bien sûr, renouvelée chaque année. Celle choisie pour 2021 donne de savoureuses envies aux (un peu) plus jeunes et replongera les (un peu) plus âgés dans d’agréables souvenirs… L’objectif de la publication est inchangé. Il s’agit d’ancrer au cœur du quotidien de tous des gestes en faveur d’une alimentation saine et durable… en invitant chacun à faire le choix des produits sains, de saison et locaux. Des produits bien de chez nous et des recettes qui les mettent en valeur – à cuisiner, pourquoi pas, en famille. Hubert Raeymaekers est responsable de la cellule environnement de la province de Namur. il était notre invité ce mardi..