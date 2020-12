Entre partages, locations et achats, lire, ça fait du bien ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Lire, c’est une belle façon de s’arrêter et de se recentrer sur soi C'est notre sujet zéro déchet en compagnie de Carine Bomal du BEP Environnement Vous aimez lire ? Pourquoi ne pas en profiter en mode zéro déchet ? "Vous avez aimé votre livre ? Partagez votre enthousiasme sur les réseaux sociaux, prêtez-le à une connaissance ou déposez-le dans une boîte à livres. Vous cherchez un livre mais ne souhaitez pas l’acheter ? Rendez-vous dans les bibliothèques. En plus, d’avoir accès à une grande diversité d’ouvrages qui ne vous encombreront pas et qui ne vous coûteront presque rien, vous privilégiez le réemploi. Si vous souhaitez acheter, pensez seconde main en vous rendant dans les bouquineries et trocantes ou dans les Ressourceries. La Ressourcerie Namuroise (Ravik Boutik) propose un vaste choix de livres grâce à un partenariat avec l’asbl ZA active dans la valorisation des livres, disques, CD et DVD de 2ème main, issus des collectes d’encombrants de la Ressourcerie. Vous optez pour un livre neuf, très bien, pensez proximité et commerces locaux. Rendez-vous chez votre libraire préféré et bénéficiez de ses conseils". Quelques pistes de lecture Zéro Déchet "La bible de Béa Jonhson intitulée " Zéro Déchet ", la famille presque zéro déchet de Jérémie Pichon (Il vient de sortir un jeu : Famille presque zéro déchet Ze jeu) et les livres de Sylvie Droulans, Madame Zéro carabistouille, Le zéro déchet sans complexe et Zéro déchet – Guide pratique pour toute la maison" Mais aussi d’autres livres récents qui vous guident et vous font réfléchir sur l’impact de nos gestes sur la planète. Ils sont très pratiques, évolutifs et remplis de trucs et astuces : 3 semaines pour diminuer mes déchets, 50 fiches pour enclencher un processus durable de Marie Touffet aux Editions Eyrolles (octobre 2020). Mon cahier Objectif Zéro empreinte en 12 semaines de Noémie Delva aux Editions Solar (juin 2020). 30 minutes max " Tout faire soi-même " - Tana Editions (août 2020). Et pour le jeunes : Téléchargez la bibliographie pour les livres jeunesse. Réalisée en collaboration avec le Service jeunesse de la Bibliothèque centrale de la Province de Namur, cette liste présente une trentaine d’ouvrages. Entre documentaires, enquêtes, livres-jeux, bricolages, albums jeunesse…réalisée en 2018 et réactualisée en cette fin d’année, elle offre un vaste choix de lectures sur les déchets, le réemploi, le recyclage, le tri, le devenir de la Planète ! Parmi ces livres, un roman illustré pour les jeunes de 10 à 14 ans sur la biométhanisation " Ils sont fous ces Frileux ". Les 10 premiers qui enverront un mail à info@bepenvironnement.be (Province de Namur et Héron) ou dechets@idelux.be …..Province de Luxembourg, en recevront un par la poste). Enfin, le livre offre aussi l’occasion d’être ensemble, de rire et de partager des histoires au pied du sapin de Noël.