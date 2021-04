Enseignement supérieur, les conseils d'Infor Jeunes

En cette période assez stressante pour les étudiants du supérieur qui vont bientôt aborder une nouvelle session d’examens, de nombreux jeunes du secondaire vont peut-être franchir le pas et poursuivre des études. Comment doivent-ils s’y prendre concrètement ? Eloise Chopin d'Infor Jeunes " Alors, c’est sûr et certain que pour la première inscription, on se pose énormément de questions surtout au niveau du choix d’études. Il y a deux manières de réaliser des études supérieures. La première est à la haute école, c’est ce qu’on appelle un bachelier professionnalisant qui dure généralement 3 ans et qui donne accès directement à un métier. Et ensuite il y a l’université qui organise d’une part des bacheliers de transition de 3 ans et qui donne l’accès à des masters qui dure entre 1 an et 3 ans. Il faut donc compter minimum 4 ans d’études. L’étudiant qui fait l’université à accès à un cycle supérieur qui s’appelle le doctorat".

Certaines études sont proposées autant à la haute école qu’a l’université. Celles-ci ont des finalités et une organisation différentes à savoir que la haute école favorise rapidement la pratique professionnelle via des stages alors que l’université favorise l’autonomie et est très théorique du moins durant les premières années. C’est au jeune à définir ses attentes et besoins.