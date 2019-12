Engrais ? Amendement ? que choisir ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 11/12/2019 Notre séquence jardin en compagnie de Marc Knaepen.. Et ce mercredi Marc nous précise très exactement la différence entre un engrais et un amendement ! Et tous les conseils d'utilisation. Et en cette période de fin d'automne, il est primordial de songer à protéger certaines plantes peu rustiques ! Ecoutez Marc Knaepen