Enfourchez votre vélo et partez à la quête du patrimoine UNESCO ! - Vivre ici Namur, Luxembourg... C’est ce que vous propose Wallonie Belgique Tourisme avec la route UNESCO à vélo ! Un itinéraire de 500 km divisé en 11 étapes à la découverte du patrimoine wallon grâce au RAVeL et aux points-nœuds. De la ville de Tournai, à deux pas de la France, au site remarquable de Blegny-Mine, à la porte des Pays-Bas, traversez la Wallonie à vélo ! Imprégnez-vous des ambiances et contrastes qui règnent entre les paysages des plaines du Hainaut, les rives de Meuse, les collines du Condroz et les vallées secrètes de l’Ardenne. 11 carnets pour 11 étapes Pour chaque étape, un carnet de voyage vous propose une carte détaillée de l’itinéraire, les sites UNESCO à découvrir sur votre parcours ainsi qu’une sélection d’attractions et de producteurs gourmands. Si vous souhaitez combiner plusieurs étapes et prolonger votre séjour en Wallonie, profitez de nos suggestions d’hébergements labellisés " Bienvenue Vélo " ou " Bed+Bike ". Prenez le temps de vous plonger dans l’univers de ces lieux d’exception classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, témoins privilégiés des influences du passé. En selle pour découvrir la Wallonie autrement ! Retrouvez toutes les informations sur la route UNESCO à vélo et téléchargez gratuitement les carnets d’étape sur : visitwallonia.be/routeunesco Détails en compagnie de Pauline Bellefontaine