'En chemin' en compagnie de Maya - © Tous droits réservés

"En Chemin" en compagnie de Maya - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 20/02/2020 Après un premier EP, de nombreuses scènes et quelques prix (Tremplin de la Jeunesse, Collectif Charbon Actif, concours jeunes talents de la Rock's Cool..) la chanteuse Maya nous revient avec "En Chemin" un album à la dimension plus personnelle. Un album comprenant 7 titres composés et écrits avec la précieuse collaboration de Piwi Leman notamment. Sortie prévue le 6 mars Ce second EP intitulé "En Chemin" va vous emmener à la croisée des mondes, entre folk, pop et influences orientales ! Sept titres "dans une continuité plus aboutie". Une musique tout en subtilité et finesse qu'elle vous partagera prochainement sur scène. - Le 6 mars au Rideau Rouge à LASNE - le 20 mars à la Ferme de Froidmont à RIXENSART - le 8 mai à La Spirale à NATOYE - le 9 mai au Festival L'Amour en Vers à WALHAIN - le 27 juin au Festinam, Namur - le 28 aout au Cabaret "Chez Emile" à Nil-St-Vincent