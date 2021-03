Emplois dispos dans nos provinces

Ismérie Lepère nous détaille ces offres d'emploi - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Le Village numéro 1 qui engage un chef d’équipe et un jardinier pour le département espace vert. Sont recherchés 2 chefs d’équipe et 1 jardinier qui auront pour mission d’encadrer et véhiculer une équipe de 5 à 10 personnes pour exécuter des tâches variées d'horticulture ainsi que la gestion du matériel. Pour les 2 profils, il faut une formation en horticulture ou une expérience équivalente de 3 ans, pour les chefs d’équipe, une formation en élagage est un plus, il faut pouvoir utiliser un tracteur tondeuse et un broyeur, le permis B et CE, savoir gérer une équipe de 10 personnes et être à l’aise avec l’outil informatique. Pour le jardinier, il faut être demandeur d’emploi et être en possession d’un plan d’aide à l’emploi. Il s’agit d’un temps plein de jour à durée déterminée de 3 mois pour le jardiner et concernant les chefs d’équipe, il s’agit d’un temps plein pour un contrat à durée indéterminée. Une offre d’emploi de chauffeur poids lourd CE de nuit pour le Brabant wallon C’est un poste au sein d'une société de transport essentiellement spécialisée sur la fonction de tractionnaire pour la distribution de produits alimentaires pour des grandes surfaces. Le chauffeur devra se rendre au centre de distribution et accrochez la remorque déjà chargée afin de livrer les marchandises dans les différents points de vente. Expérience professionnelle de 6 mois dans les transports urbains et routiers et le permis CE ainsi que le Certificat d’Aptitude professionnelle Poids lourd C Temps plein de nuit de 17h à 5h pour un contrat à durée indéterminée Un poste d’employé administratif à Houffalize FALIZIA TRANSPORT à Houffalize est une société spécialisée dans le transport de camions et de matériel de génie civil. Ils recrutent un employé administratif qui aura la gestion du planning des chauffeurs, diverses tâches administratives, de la prospection commerciale, etc Il faut être titulaire d’un bachelier professionnel, et avoir une bonne connaissance en français, anglais et néerlandais. pour toutes infos : www.leforem.be