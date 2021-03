Embarquez en voiture ou enfourchez votre vélo, seul ou accompagné et partez à la découverte de l’Ardenne autrement.

Embarquez en voiture ou enfourchez votre vélo, seul ou accompagné et partez à la découverte... Embarquez en voiture ou enfourchez votre vélo, seul ou accompagné dans le respect des mesures actuelles, et partez à la découverte de l’Ardenne autrement. La Maison du Tourisme Cap Sûre-Anlier (associée aux SI et OT de son territoire) organise son 7ème rallye touristique sous une nouvelle formule. Il s’adapte à l’actualité et se déroule sur dix jours, du 5/4 au 15/4, avec comme thème " Au fil de la nature ". Au programme, un parcours voiture, d’une centaine de kilomètre, qui traverse tout le territoire à la découverte de coins méconnus ou à (re)découvrir. Également, trois parcours vélos en boucle de 30 à 40 km partiront des accueils touristiques du territoire. Pour participer, il vous suffit de vous munir d’un roadbook avec un questionnaire intégré au prix de 5€. Pour l’obtenir, vous envoyez un mail à info@capsureanlier.be ou vous vous rendez dans un de nos huit accueils touristiques (Neufchâteau, Léglise, Habay, Marbehan, Martelange, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre et Sibret). Un carnet ludique, à destination des bambins, est également disponible au prix de 2,50€. Le lundi de Pâques (5/4), la Maison du Tourisme (Grande Place 2 à Neufchâteau) sera ouverte de 9h30 à 11h30. A gagner : 1er prix, un bon de 1000€ / 2ème prix, un bon de 600€ / 3ème prix, un bon de 400€. Tous les bons sont à déduire lors d’un séjour d’au moins 2 nuitées dans un gîte de grand capacité situé sur le territoire, il est valable jusqu’au 15/12/21. Bon à savoir : des vélos (avec ou sans assistance électrique) sont proposés à la location (info : 061 21 80 05). L’évènement se clôturera le jeudi 15/4 à 16h. Un tirage au sort sera organisé le 16/04 à 14h. Infos disponibles 7 jours sur 7 : +32 61 21 80 05 / info@capsureanlier.be Toutes les infos via le site CAP SUR ANLIER