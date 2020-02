Eduquer aux ... communs ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 26/02/2020 Quel est le point commun entre un sentier public, une rivière bruxelloise, une forêt wallonne ? La réponse est dans la question ! Ils sont au coeur des communs. "Les biens communs sont des ressources gérées collectivement par une communauté. Souvent ce sont des ressources naturelles, des terres agricoles, une forêt une rivières, des semences ... " nous précise Christophe Dubois du Réseau Idées "De plus en plus de ressources naturelles communes sont privatises et soumises à la spéculation. Ces dix dernières années, 30 milliards d'hectares de terre ont été accaparées par des grandes puissances et des fonds de placement". C’est en tout cas une alternative entre le tout au marché et le tout à l’Etat. Partout, des communautés d’habitants s’auto-organisent pour gérer, protéger et partager des ressources naturelles et informationnelles. Au niveau mondial, plus de 2 milliards de personnes dépendent de ces communs. Et ça peut fonctionner, comme l’a démontré Elinor Ostrom, qui a quand même reçu le prix Nobel d’économie pour ses travaux. Des initiatives sont prises un peu partout. Vous pourrez en savoir plus via le magazine Symbioses du Réseau idées.