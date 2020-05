Eauxbars sessions vous propose un live de Maya ce samedi - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... EauxBars Sessions entend conjuguer la production de concerts en ligne de qualité avec l’urgence de trouver un modèle économique durable contre la précarité du secteur artistique. Après le succès rencontré avec le groupe de Cover JJ’sMood le 09 mai dernier, l’équipe des EAUXBARS SESSIONS vous propose un rendez-vous hebdomadaire à la rencontre d’un artiste Belge. Malgré les difficultés que traverse la scène artistique, Bertrand, Christian et Johan, initiateurs du jeune projet, se lancent le défi de trouver une alternative viable pour le secteur. EAUXBARS SESSIONS entend conjuguer la production de concerts en ligne de qualité avec l’urgence de trouver un modèle économique durable contre la précarité du secteur artistique. Le nouveau projet belge de showcases qualitatifs en direct sur facebook a la chance de recevoir la jeune artiste Belgo-Turque à la voix envoutante et originaire du Brabant-Wallon. Maya, c’est ce samedi 16 mai à 20h30 sur la page Facebook des EAUXBARS SESSIONS "L'Au Bar c'est prêt de chez moi. Ils ont toujours fait des concerts , de jam mais là ca fait quelques mois que c'est fermé et il y a des amis qui ont décidé de lancer avec le patron du bar les EauxBar session, des concerts qualitatifs assez bien filmés. Il y deux, trois techniciens masqués et le premier concert a très fonctionné . On m'a proposé de chanter ce samedi et je suis contente, je peux venir avec mes musiciens. (...) faire un live chez moi toute seule, je ne me voyais pas du tout. J'attendais que quelque chose arrive et puis là c'est arrivé, un truc super chouette dans un chouette cadre, j'ai trop hâte" confie la chanteuse contactée par Terry Lemmens. "Là, rien que le fait qu'il y ait des humains qui filment ca m'aide. J'ai l'impression de ne pas chanter dans le vide et ce qui est sympa, il y aura un écran devant nous avec tous les commentaires qui défilent. Le fait de jouer avec mes musiciens, c'est vraiment chouette". Rendez vous donc ce samedi à 20h30 sur la page Facebook des EAUXBARS SESSIONS Ecoutez Maya !