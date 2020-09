Eat's Local favorise les circuits courts en Wallonie

Eat's Local achète des produits locaux frais chez les agriculteurs et autres producteurs régionnaux et les met à disposition via leur site avec livraison à domicile ou en points dépôts .

Une manière d'aider les producteurs de nos régions et permettre de manger mieux et frais... Une belle initiative qui favorise les circuits courts et qui permettent les contacts avec les producteurs locaux "Le but, c'était de récréer du lien entre les producteurs et les consommateurs" précise Delphine de Sauvage.

"On vit dans un monde où on ne connait plus les gens qui sont derrière les produits qu'on consomme (...) le but est de récréer des lien, de soutenir les producteurs et surtout de faciliter la vie des consommateurs qui veulent consommer mieux et différemment"

Comment ça fonctionne ?

"En fait sur la plateforme on rassemble 33 producteurs et artisans belges, 100 % wallons. Tous leurs produits sont en ligne. On commande le produit sur le site internet et on est livré dans la semaine, le mardi et le jeudi (...) on peut choisir d'être livré à domicile. Pour le moment on ne livre pas encore partout".

Vous êtes producteur et vous souhaitez figurer sur le site, rien de plus simple, vous prenez contact avec Eat"s Local via le site https://eatslocal.be/

Ecoutez Delphine !