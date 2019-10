Durbuy : une cité secrète se cache dans une carrière…

À l’approche d’Halloween, Tour des Sites Organisation, en collaboration avec Adventure Valley, réalise un spectacle monumental sur l’ancienne carrière de Durbuy. Chaque soir, du 26 octobre au 2 novembre, l’éperon rocheux se métamorphosera au travers d’un spectacle multimédia en trois dimensions rempli d’effets spéciaux, d’illusions d’optiques et de fresques féeriques.

Entre histoire et légende, cette création usera des dernières avancées technologiques (vidéo-mapping) pour captiver le grand public, qu’il soit jeune ou moins jeune !

Selon une vieille légende, il existe, au cœur d’une vallée ardennaise, une cité secrète cachée sous une montagne. Mais personne ne l’a jamais découverte. Car, pour y accéder, il faut franchir la ligne rouge, la frontière qui sépare notre monde de cet univers mystérieux…

Un jour, pourtant, un groupe de visiteurs va s’aventurer accidentellement derrière la falaise, à la découverte de ce monde fantastique… Leur chemin sera parsemé d’obstacles terrifiants. Entre effondrement de galeries, volcan en éruption, inondations et attaques de dinosaures, une aventure extraordinaire les attend…

Concept : Spectacle monumental en 3d

Dates : Du 26 octobre au 2 novembre 2019

Horaire : 20h00 et 21h00 le 26 octobre

19h00 et 20h00 du 27 octobre au 2 novembre

Durée du spectacle : 30 minutes

Lieu : Adventure Valley, sur l’ancienne carrière de Durbuy

Prix : 5 € ; 3 € pour les moins de 12 ans

Infos et réservation : www.mystery-forest.be – 086/21.28.15