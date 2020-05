Du monde dans les parcs à conteneurs - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 19/05/2020 'Il va faire chaud sur les parcs ! Quand il fait bon les gens ont plutot tendance à jardiner, à ranger. Ca veut dire qu'il y aura beaucoup de monde sur les parcs. Il va y avoir un long week-end et comme tous les parcs vont accepter l'ensemble des matières, et bien oui, il y aura beaucoup de monde" nous confie Etienne Offergeld, président de la COPIDEC contacté par Terry Lemmens. "Réouverture en province de Luxembourg ce samedi. On revient aux horaires normaux partout". Toutes les infos via le site de votre intercommunale Et n'oubliez pas , si moyen de ne pas vous déplacer au parc... c'est n'est pas le déplacement le plus essentiel. Comme partout, respectez ordre et méthode !