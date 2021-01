Du gin safrané : "L'Or Gin"

Du Gin Safrané... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 19/01/2021 Ils sont en couple, ils s'appellent Anthony et Pauline Minet, ils vivent à Thorembais-St-Trond, ils sont producteurs de safran et ils viennent de développer un gin "L'or Gin" au goût de safran Après une bière blanche au safran , "La4 Pistils" sortie il y a quelques années, voici donc une nouvelle production pour le couple de Thorembais "C'est un gin assez simple, on appelle cela un London Dry Gin", donc il y a simplement de l'eau, de l'alcool, du genevrier, de la coriandre et du safran. Tout est dans le dosage et dans la qualité des produits, vu qu'il y a très peu d'ingrédients" nous précise Anthony, invité de Vivre Ici ce mardi. Pourquoi le gin ? "On cherchait depuis quelques temps à faire un alcool et je dois dire ici que le confinement nous a aidé. On a vendu beaucoup moins de bière, vu que l'Horeca est fermé, et on a eut un peu plus de temps pour réfléchir et pouvoir développer un autre produit et on a pu collaboré avec un distillateur pour élaborer ce gin là". Ecoutez l'interview que nous accordée Anthony qui nous détaille notamment tout le travail sur la culture de safran ! Et pour en savoir davantage, c'est notamment via la page facebook L'Or Gin