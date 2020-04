Du 1er avril au 15 aout : pas de taille d'arbres ou de haies ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Il est conseillé de ne PAS TAILLER les arbres et haies entre une période allant du 1er avril au 15 aout Si le retour des beaux jours marque la période des amours pour bon nombre d’animaux, il signifie souvent "travaux d’entretien au jardin". Or, chaque année, l’élagage et l’abattage d’arbres et la taille des haies occasionnent leur lot de victimes parmi les oiseaux. La réalisation de ces travaux "d’entretien" lors de la période de nidification nuit gravement aux couvées en détruisant leur support ou en délogeant les parents, effrayés par le bruit. Alors, abstenez vous ! Actuellement ces travaux sont déjà INTERDITS en région bruxelloise. En Région wallonne, cela n'est pas encore le cas. Seuls les agriculteurs sont tenus de ne pas tailler les haies et les arbres entre le 1er avril et le 31 juillet. Une mesure entrée en vigueur en juin 2018 et qui atteste du rôle prépondérant que remplissent les agriculteurs dans la sauvegarde et la protection de notre biodiversité. Mais il est de bon sens que tout un chacun applique cette législation. Ecoutez Virginie Hess de Natagora