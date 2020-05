Du 15 au 30 juin, déposez vos cassettes VHS et audio au recyparc ! - Vivre ici Namur, Luxembourg... Les bandes magnétiques des cassettes VHS et audio posent problème dans les installations de traitement des déchets. Pour y remédier, IDELUX Environnement organise à nouveau deux collectes ponctuelles de cassettes VHS et audio dans les recyparcs, du 15 au 30 juin et du 15 au 31 octobre prochain Il faut trier et séparer ! "Le VHS est un déchet un peu compliqué parce que malheureusement, la cassette en elle même n'est pas recyclable. Les bandes magnétiques posent vraiment problème dans les installations parce qu'elles s'enroulent autour des moteurs, des rotatives, des broyeurs. C 'est vraiment quelque chose qui nous ennuie au niveau des installations de traitement de déchets et donc l'idée c'est de les collecter séparément pour pouvoir passer outre tous ces outils mais par contre on demande aux gens de séparer et de trier le boitier en plastique et le carton. Ce sont des déchets que l'on peut recycler. Le boitier dans les papiers cartons et la cassette dans les plastiques rigides." précise Marie-Noëlle Minet d'Idelux Environnement. Il faut donc éviter de jeter les cassettes VHS et audio avec vos déchets résiduels ou dans les encombrants ! Rendez-vous dans les parcs à Conteneurs de la province de Luxembourg du 15 au 30 juin ! Report de la collecte de livres La collecte de livres prévue le 20 juin prochain est reportée ! "Comme chaque année on organisait le 20 juin une collecte de vélos en bon état, de livres et de jouets, la collecte de vélos a été annulée en avril et celle des livres prévues en juin est reportée en 2021. On est embêté, ce sont des actions de réemploi mais on voudrait profiter de l'occasion de dire qu'il y a d'autres alternatives. Le premier réflexe, c'est d'aller à la bibliothèque plutot que d'acheter, de consommer de nouveaux livres. Les bibliothèques publiques c'est un service bien pratique qui permet d'offrir une occupation variée, enrichissante, divertisante et bon marché pour toute la famille. Le réseau des bibliothèques de la province de Luxembourg, c'est 2 millions d'ouvrages qui sont à disposition". Infos ICI Une autre façon de réduire ses déchets, c'est la seconde main. "Il y a des possibilités autour de nous. On peut donner, offrir des livres, à des amis, à des voisins, les échanger entre collègues, les déposer dans des boites à livres ou des give box. Pourquoi pas contacter les écoles ou des entreprises d'économie sociale (Oxfam, Maisons Croix Rouge..). précise Marie-Noelle.