Dresscode : l’histoire d’une rencontre autour d’une passion pour la musique. - Vivre ici... Dresscode est une plongée musicale au cœur de la nuit, teintée d’un sentiment mélancolique suscité par l’amour, l’hyper consumérisme et la détresse humaine. C’est aussi un duo de compositeur namurois, influencés par la vague new wave, soucieux d’expérimenter les possibilités mélodiques qu’offre l’association entre l’électronique et le rock plus sombre. David Brichard, au chant, distille une voix empreinte de nostalgie. Il s’appuie sur des rythmes soutenus, qui incitent au lâcher prise, pour laisser échapper des textes rarement émerveillés, fruit d’une réflexion au plus profond de l’inconscient et des expériences personnelles. Fred Hyat, aux cordes, ajuste ses guitares pour qu’elles sonnent comme des claviers. Un son aérien et hypnotisant inonde chaque titre d’une tristesse indissociable à l’identité du groupe. Dresscode, c’est finalement l’histoire d’une rencontre autour d’une passion pour la musique, une envie incontrôlable de remonter sur scène. Début 2000, Fred est guitariste du groupe Sink. Il se produit, notamment, au festival de Dour et en première partie de Blondie au Cirque Royal. Il s’illustre aussi, quelques années plus tard, en tant que chanteur de la formation Neo-Metal, Silent. Dès 2001, David joue avec Ema White. À l’époque, le groupe devient l’un des vainqueurs de Pure Demo et participe au concours circuit " rock dur A découvrir notamment au Piano (Place Marché aux Légumes Namur) ce samedi 25 janvier à 21H .