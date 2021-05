Dites-le avec des fleurs ! De chez nous…. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Vous aimez offrir des fleurs ? Avez-vous déjà réfléchi à leur provenance, leur mode de culture, leur saisonnalité ? "En Wallonie, les fleurs coupées qui égayent nos maisons proviennent principalement des Pays-Bas, d’Afrique ou d’Amérique latine. Aussi belles soient-elles, ces fleurs sont rarement issues de cultures respectueuses de l’environnement et des travailleurs" précise Carine Bomal du BEP Environnement. Pour s’assurer que les bouquets que l’on choisit sont composés de fleurs " durables ", mieux vaut se tourner vers des variétés locales et de saison. Vous pouvez vous laisser guider par les labels qui apportent des garanties environnementales et sociales Où trouver des variétés locales et de saison ? "Demander à votre fleuriste quelles sont les fleurs de saison et leur provenance (les fleurs du mois de mai sont le freesia, le lys, le narcisse, l’iris…). Vous pouvez aussi aller sur le site internet Belgiumslowflowers.be pour trouver des adresses de producteurs locaux. Le slow flowers est un mouvement lancé par un collectif de producteurs de fleurs écoresponsables et locales. Vous pouvez aussi vous aider des labels". De quoi tiennent compte les labels ? "Plusieurs critères sont pris en compte : les conditions de travail décentes, l’absence de traitements chimiques, une bonne gestion de l’eau et des déchets, la réduction d’émission de CO2 (notamment lors du transport), la coupe à un stade de floraison idéal et le respect de la biodiversité autour de l’exploitation". On évoque ici les labels bio dont le label bio européen (feuille verte dessinée avec des étoiles), le label néerlandais EKO, le label belge Biogarantie (pour les fleurs comestibles). Les fleurs bio sont les plus respectueuses de l’environnement. La plupart proviennent des Pays-Bas où elles sont de saison et cultivées hors serre. Pointons encore le label Agriculture de Wallonie qui garantit une production/transformation en Wallonie et informe sur la provenance des produits www.apaqw.be et le label Artisans du végétal, un label privé qui rassemble des horticulteurs et pépiniéristes de Wallonie qui indique qu’au moins 70% de la production des végétaux a lieu sur place et que les techniques de culture sont respectueuses de l’environnement et de la biodiversité http://artisansduvegetal.be/. (voir d’autres labels sur le site de votre intercommunale). Sachez encore que Vous y avez la possibilité de cueillir des fleurs en libre-service directement du producteur au consommateur ! Vous payez votre cueillette en glissant un peu d’argent dans la boîte dédiée à cet effet. Les sites sont repris sur https://beflowers.be.