Direction les Jardins d'Annevoie

Réouverture des jardins à Annevoie - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 05/06/2020 Comme beaucoup d'attractions, les Jardins d'Annevoie ont été privées de nombreuses activités ces dernières semaines. Depuis ce 1er juin, il est à nouveau possible de se promener dans les beaux jardins du Domaine. "Nous attendions cela avec impatience, nous précise Nathalie de Changy, directrice des Jardins, d'autant plus que l'ouverture avait lieu la veille du confinement. Pour nous c'est enfin l'ouverture de l'année". "Le fait que les Jardins soient fermés, que tout l'équipe n'était plus là, la nature, elle, elle continue à avancer, heureusement. Il a fallu tout rattraper. Nous avions une année très riche en événements . Nous devions avoir la chasse aux oeufs, nous avions normalement maintenant une exposition d'oeuvres monumentales en bronze, les 10 ans des Costumés Vénitiens, reportés ! Nous avions aussi un spectacle en 3D prévu au mois d'aout, mais voilà, il faut s'adapter et c'est reporté à l'année prochaine." Néanmoins, les visites reprennent ! "Après cette période de confinement, j'ai l'impression que l'ont voit les choses un peu différemment et le fait de venir se ballader dans les jardins, c'est un ressourcement. Bénéficier de revoir les différents styles des jardins, et surtout tous ces jeux d'eaux. Il faut savoir que que ces jeux d'eaux fonctionnent de manière tout à fait naturelle sans machinerie depuis 260 ans !". Réservations via le site ! Vous choisissez la date et l'heure de votre visite. Vous pouvez réservez aussi par téléphone. Toutes les infos via le site http://www.annevoie.be/fr/