Devine qui vient manger au jardin ! Résultats mitigés ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Vous avez peut être participé au recensement des oiseaux du jardin .. L'opération "Devine qui vient manger au jardin" mise en place par l'association Natagora a connu, une fois de plus, un beau succès. Plus de 23 000 personnes ont compté les oiseaux dans 9687 jardins en Wallonie et à Bruxelles. Les conditions météo étaient favorables, notamment le dimanche, ce qui explique ce succès. Les premières conclusions tirées par l'Association peuvent inquiéter. Huit des 10 espèces habituellement observée dans le top 10 sont en dessous de leur moyenne. On trouve dans le lot le merle noir qui poursuit hélas son déclin très marqué depuis 3 ans. La tourterelle turque poursuit aussi son lent déclin et n'est plus présente que dans la moitié des jardins. Les pinsons des arbres ont aussi boudé les jardins cet hiver. Après l'hiver doux que nous connaissons, les jardins ne forment pas des refuges cruciaux pour trouver de la nourriture. Et les oiseaux présents dans nos jardins ce week-end sont restés cachés, évitant de sortir sous la pluie. Ceci peut expliquer cela !