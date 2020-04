Devine qui confine à la maison... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 16/04/2020 Pour profiter de ce drôle de printemps, Natagora s’est décarcassée pour emmener tout le monde dans la nature, depuis son jardin ou son balcon. Pour relâcher la pression, pour le plaisir d’apprendre, de jouer ou de cuisiner, pour accueillir un peu mieux la nature chez soi et pour fournir des données utiles à nos spécialistes. Les amateurs comme les experts trouveront de quoi se mettre sous la dent. Vous connaissez les recensements des oiseaux et des papillons organisés chaque année en hiver et en été par Natagora ? Exceptionnellement, Natagora remet en ligne tous les outils et le contenu lié à ces opérations. En quelques clics, vous arriverez à donner un nom à ce papillon tout jaune ou celui-là avec le bout des ailes oranges. Vous découvrirez comment s’appelle cet oiseau tout gris à la calotte noire qui chante dans la haie. Et vous pourrez encoder toutes vos observations pour les partager avec la communauté ! Vous ne vous en sortez pas ? Pas de souci, les guides de Natagora vous emmènent en balade guidée virtuelle, à la découverte d’une plante ou d’un animal facile à observer dans les jardins et même en ville, pour certains. Dès que vous les avez reconnus chez vous, vous pouvez les encoder ! Ou déguster ces délicieuses comestibles sauvages. Ou simplement les montrer à vos enfants. Les enfants deviennent fous entre quatre murs, ils veulent jouer à découvrir la nature avec vous ? Natagora a pensé à eux aussi . L'association a compilé toutes les fiches d'activités et les recettes aux plantes parues dans "Le P'tit Natagora" les pags à lire en famille de son magazine. Deux recueils téléchargeables pour animer des dizaines de journées de confinement www.natagora.be Terry Lemmens a pris contact avec Virginie Hess