Devenez ambassadeur de la province de Namur - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Vous habitez et/ou aimez votre territoire ? La province compte sur vous pour mettre en lumière les trésors à découvrir en Namurois ! Vos rôles Devenir un partenaire de la Fédération du Tourisme Partager des infos sur le tourisme en province de Namur Relayer les infos en likant et partageant les articles parus sur nos réseaux sociaux et site web Partager ou créer des articles, photos et vidéos et nous en faire part sur le groupe Facebook " Ambassadeur de la province de Namur ". Accepter que soit diffusés certains de vos contenus en lien avec le tourisme sur les médias de la Fédération du Tourisme de la Province de Namur Vos avantages Vous associer à une communauté d’ambassadeurs engagés et motivés Participer à une action promotionnelle de grande envergure et bénéficier de retombées positives en termes de visibilité. Recevoir des infos touristiques et bons plans ambassadeurs via une newsletter. Recevoir un kit ambassadeurs avec des avantages exclusifs. Notamment : un pass Ambassadeurs, 4 entrées gratuites par an et des bons de réductions pour des attractions de la province de Namur, etc. Découvrir des endroits en province de Namur grâce à des rencontres d’opérateurs touristiques et visites exclusives. "Il y a à ce jour 144 personnes habitants la province de Namur, mais aussi de l'extérieur, comme par exemple Bruxelles Capitale ou bien Liège ou le Brabant wallon" précise Marie-Christine Carion de la Fédération touristique namuroise. Le rôle des ambasseurs ? "Ce que nous leur demandons, c'est de partager auprès de leurs amis, de leur famille, de leurs connaissances, mais aussi sur les réseaux sociaux leur 'amour' de la province de Namur. Leurs passions, les sites touristiques qu'ils préfèrent, les endroits qu'ils recommandent, les partenaires touristiques qu'ils rencontrent et qu'ils veulent mettre en évidence". L'avis d'un touriste permet de faire évoluer le débât "Evidemment parce que on ne parle plus aux touristes actuels comme on leur parlait il y a plusieurs années . Le visiteur est très critique, il a accès à plein d'informations et donc il réagit. Maintenant il dit ce qu'il pense ! Il suffit de voir ce qui se passe sur Booking ou Trip Advisor par exemple. Donc l'avis du touriste est très important, et nous en tant professionnels du tourisme, nous devons être réactifs, nous devons être pro-actif et il ne faut pas hésiter à se remettre en question". Les avantages d'un ambassadeur "Les avantages, nous essayons qu'ils soient le plus diversifiés possible, mais surtout qu'ils tournent autour du tourisme. Donc on va accorder des entrées gratuites, on va organiser des visites de sites touristiques, on réunit par petits groupes les ambassadeurs pour être accueillis par exemple par une Maison du Tourisme ou un Office du Tourisme. On essaye de faire des activités à l'extérieur, des randonnées, des pique-niques, .. Evidemment avec le Covid nous avons du stopper mais nous allons reprendre ces activités dès septembre et on espère faire un grand rassemblement si les mesures sanitaires nous l'autorisent, en fin d'année". Alors si vous souhaitez devenir ambassadeur pour la province de Namur, vous pouvez vous inscrire notamment via facebook