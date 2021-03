Deux nouvelles BD pour le dessinateur de Libramont Etienne Willem - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Le troisième tome de "La fille de l'exposition universelle" est sorti en janvier et ,en mai prochain, sortira le deuxième tome des Artilleuses Etienne , originaire de Charleroi, a suivi des études d’histoire à l’Université de Liège. Il travaille au studio d’animation 352 au Luxembourg comme superviseur storyboard. Auteur aux Éditions Paquet de la série "Vieille bruyère et bas de soie" il a réalisé ensuite la série "L'Épée d’Ardenois" en mettant en scène des personnages animaliers dans un contexte médiéval. Il a travaillé sur une série d’inspiration steampunk, "Les ailes du singe" Il signe chez Grand Angle la série "La fille de l’exposition universelle" paru chez Grand Angle avec Jack Manini au scénario. Il rejoint l’écurie Drakoo en 2020 avec l’album "Les Artilleuses" avec Pierre Pevel au scénario disponible d'ici deux mois et à paraitre chez Drakoo Etienne était l'invité de Vivre Ici ce lundi ! Ecoutez le