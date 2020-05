Des truffes à Ciney - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 15/05/2020 Nadine Calmant vit à Ciney et est courtière en truffes ! Une passion ! La truffe, c'est devenu une passion pour Nadine "C'est une petite plantation que je me suis octroyée il a 6 ans et demi et qui donne depuis cette année. Je suis ravie. J'espère que cela va continuer. C'est une truffière pilote, c'est juste une tentative de plantations. Les résultats sont là, c'est le principal". "Le hasard des rencontres en Provence qui ont fait que je développe le sujet et que je m'y interessée. Je pense que quand on a percu l'arôme de la truffe on ne peut plus s'en passer, c'est une drogue". La culture Des conditions particulières pour la culture de la truffe. "Tout dépend du sol. Pour la truffe il faut vraiment du calcaire. Toutes les zones calcaires en Belgique se situent au sud du sillon Sambre et Meuse , on peut se permettre de planter la truffe en Wallonie" Merci Chips le chien truffier! "Chips, vraiment par hasard, a marqué avec sa petite patte. En creusant j'ai éclaté la truffe qui n'était pas à maturité c'est une truffete. C'est dingue il a réussi à sentir la truffe alors qu'elle n'était pas à maturité . Et de là il en a marqué d'autres. Je n'ai pas insisté. Il n'y a aucune des trois variétés qui soient à maturité. Les seules qui pourraient être à maturité prochainement, c'est en juin ou juillet". Une affaire de patience ! "C'est très aléatoire finalement parceque on dépend de la nature complètement mais avec une chance, si le sol est calcaire ca peut certainement donner , ce qui est le cas ici, je suis dans une zone hypercalcaire. Il faut juste un peu amender le sol pour avoir d'autres minéraux". Une truffière pédagogique ! "J'aimerais pouvoir développer la trufficulture en Belgique, en tout cas former certaines personnes qui sont intéressées par ce domaine. Je trouve dommage de ne pas en profiter. On peut se le permettre quand on voit tous les vignerons qui se sont installés en Wallonie, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire de la trufficulture".