Des poireaux au potager

Le poireau fait partie de la même famille que l'oignon et l'ail. Légume résistant que l'on retrouve toute l'année sur les marchés Le poireau est un légume peu calorique, riche en fibres, source d'antioxydants, source de vitamine C et B 9 et qui a des effets protecteurs contre certains cancers. Les poireaux d'été que l'on sème en janvier ou février seront repiqués au jardin en mai juin pour une récolte au cours de l'été. Semer en pépinière, en ligne ou à la volée et repiquer quand les jeunes plants ont le diamètre d'un crayon. Les poireaux d'hiver se sèment quant à eux au printemps pour être repiqués dès la mi juillet avec une récolte durant l'hiver. Le poireau apprécie une terre humifère sans être imperméable. Une exposition ensoleillée . La plupart résiste à une température allant jusqu'à - 7 pour certaine variété et jusqu'à - 20 ° pour d'autres. Avant d'être repiqué, de préférence dans un sillon, coupez les racines à 1 cm et raccourcissez le feuillage. Vous pourrez butter vos poireau au fur et à mesure et ce dans le but de blanchir les fûts. Pour éviter les maladies et autres ravageurs, notamment la mineuse du poireau, vous pouvez disposer de filet anti insecte. Bonne association : carotte, céleri, laitue, oignon, tomate.. Evitez les haricots ou encore bettes et autres pommes de terre.