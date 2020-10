Des plantes pour soigner les .... plantes

On sait que certaines plantes peuvent soigner l'humain.... mais elles peuvent également s'entraider. "L'ortie que tout le monde connait. Le purin d'ortie qui est un stimulant, qui renforcent la résistance des plantes par rapport aux maladies".

L'absinthe (photo) : "une vivace qui peut atteindre un mètre de hauteur au feuillage grisatre, qui peut se mélanger à pas mal d'autres plantes. On peut l'utiliser en décoction. Cela va nous permettre de contrer les attaques de pucerons par exemple. 300 gr de plante fraiche, 5 litres d'eau bouillante. On dilue un litre pour 8 litres. On pulvérise et le résultat est extraordinaire".

L'ail : "là on va plutôt faire une infusion d'ail. On hache 10 gr de gousse d'ail, on met cela dans un litre d'eau bouillante et on laisse infuser pendant 24 h. On va filtrer et là on ne dilue plus. On l'utilise pur. Et l'ail c'est en fait un stimulant pour les plantes, mais c'est aussi et surtout un répulsif pour les pucerons, pour les acariens. Donc dans une serre par exemple, on rencontre des problèmes d'acariens qui peuvent détruire les plantes relativement vite, même si ces petites bêtes là on ne les voit pas. L'infusion d'ail va les repousser".

Menthe "la menthe poivrée, celle que l'on cultive dans les jardins et qui est relativement envahissante, eh bien on va faire du purin de menthe. On va prendre environ 500 / 600 gr de plante, 10 litres d'eau. On place dans un garage, une pièce tiède, bien fermer le récipient. Quand la fermentation est terminée (ca se vérifie facilement parcequ'il n'y a plus de bulles qui se forment), on filtre et on pulvérise. C'est notamment un excellent répulsif contre les mouches blanches".

On peut également utiliser certaines huiles essentielles ! Ecoutez Marc