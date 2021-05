Des offres d'emploi....

Détails de ces offres en compagnie d'Isabelle Hubert - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... La société Andras Dasko, située à Waterloo, est une entreprise de construction active dans la rénovation, la transformation et la plomberie. Elle recherche actuellement un ouvrier polyvalent du bâtiment. il recherche un ouvrier polyvalent qui aura de multiples tâches variées mais majoritairement, la pose de carrelage sera l’activité principale demandée à l’ouvrier. D’ailleurs une expérience professionnelle de 5 ans en tant que carreleur est requise pour ce poste. Néanmoins, l’ouvrier sera amené à réaliser la pose de cloisons, de plafonnage et des travaux de petites maçonneries . Un temps plein en CDD de 3 mois en vue d’un CDI Comment obtenir plus d’informations sur cette offre d’emploi et postuler auprès de cet employeur du brabant wallon ? Il suffit de se rendre sur le site du Forem et d’encoder en homepage la référence de l’offre : 368 04 68 Dans le sud de la Province de Namur, une PME spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de kits de diagnostics pour les productions animales propose un poste de Technicien de Laboratoire. L'entreprise BIO-X DIAGNOSTICS est une PME basée à Rochefort, riche de plus de 25 ans d'expérience. Ils ont des échanges dans plus de 50 pays à travers leur réseau de distributeurs et de clients finaux. La mission du technicien de laboratoire consiste à participer à l'élaboration des protocoles techniques et à mettre en oeuvre les expérimentations de biologie dans le laboratoire, tout en participant activement au fonctionnement du laboratoire au quotidien. il est important d’être titulaire d'un bachelier en biologie ou biologie médicale et d’avoir des connaissances techniques en tests ELISA et en biologie cellulaire et culture cellulaire, une première expérience dans un laboratoire de culture cellulaire est un plus. Au niveau des savoir-faire opérationnels, le technicien labo doit pourvoir mettre en œuvre des protocoles, interpréter des résultats, utiliser également des logiciels des stocks et des commandes . Ils proposent un temps plein de 38h/semaine à durée indéterminée avec des horaires flexibles. Il y a deux contraintes particulières qui sont la manipulation de produits biologiques et le travail certains week-ends et jours fériés. Pour plus de détails sur ce poste et pour postuler, encodez la référence de l’offre 364 38 38 sur le site du forem.be En province du Luxembourg, située dans la zone artisanale de Weyler (en bordure de l'autoroute E411), la succursale CARO CONFORT propose un poste de Magasinier – conseiller vendeur. Cette succursale implantée sur Arlon est spécialisée dans le domaine du carrelage. Les tâches pour ce poste consistent à réceptionner, préparer les commandes, charger, décharger les camions, ranger le dépôt, gérer le stock, réaliser des livraisons en camionnette et également vendre au comptoir des produits techniques. Ils recherchent une personne organisée, dynamique, ponctuelle et qui dispose d’une certaine facilité à apprendre un nouveau programme informatique. Le permis B est exigé. Il est important de ne pas avoir de problème de dos, ce n’est pas un détail car le magasinier sera amené à porter de charges lourdes pour la préparation des commandes. Une expérience en tant que magasinier sera considérée comme un atout et le brevet cariste sera considéré comme un plus. Le contrat proposé dans un premier temps est un contrat intérimaire en vue d’un CDI. Petite précision au niveau des horaires de travail, le magasinier vendeur sera amené à travailler le samedi. Pour découvrir les détails de cette offre, je vous invite à consulter en homepage du Forem et d’encoder la référence : 3678431