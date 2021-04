Des offres d'emploi en Namurois, Brabant wallon et province de Luxembourg

Isabelle Hubert nous détaille ces offres d'emploi - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Quelques offres d'emploi en collaboration avec le Forem En Brabant wallon un poste de formateur en français langue étrangère L'ASBL Ta'Awun, opérateur ILI (acronyme qui signifie Initiative locale d'intégration) implantée à Wavre recrute un(e) formateur(trice) en français langue étrangère pour un mi-temps. Votre mission consiste : Concevoir et réaliser les outils pédagogiques en lien avec le programme de formation pour des publics migrants Animer les groupes en formation Participer au projet collectif et à la vie quotidienne de l'association Quel type de profil est attendu pour ce poste de formateur ? Cette asbl souhaite un candidat disposant soit d’un diplôme minimum de bachelier ou un diplôme équivalent dans l'apprentissage du français langue étrangère ou d’une première expérience de 3 ans dans le secteur de l'éducation permanente et de la formation des adultes. Avoir suivi la formation du DISCRI sur l'intégration des personnes étrangères et l'interculturalité est un atout ainsi que la connaissance d'autres langues étrangères. Nous sommes ici sur un contrat à durée indéterminé 19 h semaine. Un poste de chargé de communication pour l’ASBL Service de Traduction et d'Interprétariat en milieu Social Wallon, située à Namur La mission principale sera de valoriser l’action de cette association en développant et mettant à jours divers outils et supports de communication tant au niveau print que digital. Le chargé de communication sera amené à gérer des bases de contacts, coordonner des vidéos/reportages, créer la ligne graphique de cette asbl, piloter et coordonner une étude marché, etc... Un bachelier professionnel relatif au domaine de la communication est attendu ainsi qu’une expérience de 3 ans de préférence dans le secteur non-marchand. La connaissance du tissu associatif régional wallon est un atout. Une très bonne connaissance du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit est également exigée. Le permis B est aussi souhaité. Il s'agit temps plein de 36H/semaine en CDI. Le passeport APE est obligatoire pour ce poste. En province du Luxembourg plusieurs offres d’emploi proposées par l’hôtel Van Der Valk à ARLON Cet hôtel disposant de 125 chambres situé à Arlon propose 5 profils différents et 28 emplois. Ils engagent plus précisément 3 plongeurs, 10 serveurs banqueting (qui se chargent des banquets), 5 femmes de chambre, 10 serveurs à temps partiel et 10 serveurs à temps plein. Un job day est organisé ce vendredi 23 et samedi 24 avril : vous aurez l’occasion de réaliser votre entretien d’embauche et l’employeur abordera également les formations préalables afin d'aborder la reprise de l'activité de la meilleure façon possible. Comment faire pour participer au jobday ? C’est très simple, pour participer au Jobday du 23 et 24 avril prochain dès 10H, vous devez faire parvenir votre candidature via un lien qui se trouve sur l’offre d’emploi qui correspond au poste pour lequel vous postulez. Pour retrouver les 5 offres d’emploi, il suffit d’indiquer #VANDERVALK dans le moteur de recherche sur le site leforem.be et de sélectionner le profil qui vous correspond.