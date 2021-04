Des offres d'emploi dans nos provinces

Détails de ces offres d'emploi en compagnie d'Ismerie Lepere - Vivre ici Namur, Luxembourg et... L'entreprise Genot situé à Flawinne recherche activement un manoeuvre en toiture ou un couvreur qualifié pour compléter son équipe. Vous devrez effectuer des travaux de charpente, poser des sous-toitures, des isolants thermiques et phoniques, réaliser le support de couverture, etc. Une expérience de 6 mois dans le domaine de la construction, une connaissance moyenne du français et avoir son permis de conduire afin de pouvoir se rendre de manière autonome au dépôt situé à Flawinne. Contrat à durée indéterminée. Apides est une Entreprise de Formation par le Travail et sa mission principale est de former des stagiaires à travers une dimension économique et professionnelle que sont la réalisation de chantiers et les travaux de menuiserie. Le cœur de la fonction est à la fois un travail de menuisier placeur, et un travail de formateur. Vous êtes donc accompagné par 1 à 2 stagiaires, que vous formez au métier. Une expérience d'au moins 5 ans en placement est demandée ainsi que l'habitude de conduire une camionnette chargée. Il s’agit d’un poste à temps plein pour un contrat à durée indéterminée avec une entrée en service dès que possible. Avec plus de 400 magasins dans toute la France, le 1er réseau français de magasins discount indépendants, Centrakor, se positionne comme un leader dans la distribution de produits déco, arts de la table, rangement, loisirs et cadeaux à petits prix. Au cours des prochains mois ce réseau se développera sur la Belgique avec une ouverture de 4 nouveaux magasins d’ici la fin de l’année. Dans le cadre de ce développement, Centrakor est actuellement à la recherche de 4 Directeurs de magasins et 4 Directeurs adjoints pour les régions de Libramont, Marche-en-Famenne, La Louvière et Waterloo. Concernant le poste de directeur il faut justifier d'une expérience d'au minimum 1 année en management d'équipe dans le secteur de la vente et d'une expérience significative d'au moins 8 ans en vente. Concernant le poste d’adjoint au directeur, il faut justifier d'une expérience significative dans un poste similaire d’une durée d’un an minimum. Ce sont des contrats à durée indéterminée à temps plein pour débuter le 1er juin. Si vous voulez retrouver une de ces offres, il suffit de vous rendre sur le site www.leforem.be et d’indiquer #centrakor dans le champ de recherche des offres d’emploi sur la page d’accueil citoyens. Mais il est utile de préciser qu’une fois les Directions de chaque magasin constituées, ce ne sont pas moins de 80 collaborateurs qui seront recrutés pour constituer l’ensemble des équipes des magasins. Donc restez attentifs à l’avenir si un poste de collaborateur en magasin vous intéresse.