Des offres d'emploi au coeur de nos régions ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... En Brabant wallon : une offre de gestionnaire de chantier La société Haulotte recrute un gestionnaire de chantier à temps plein (40 h/semaine) pour un contrat à durée indéterminée. Au niveau des tâches, le gestionnaire de chantier devra contrôler, coordonner, planifier les travaux et assurer l'organisation, la gestion et le suivi du chantier. Il devra étalement organiser et diriger des équipes. Il faut un diplôme de bachelier ou ingénieur et si pas de diplôme il faut une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans la construction d’autoroute, de route, d’aérodrome et installation sportive. Si cette offre vous intéresse, vous pouvez consulter l’offre ICI En province de Namur avec une offre d’emploi pour une société située à Gembloux. La société CORIS BIOCONCEPT qui développe et fabrique des tests de diagnostic dans le domaine médical recrute un assistant du Responsable Supply Chain et gestion des approvisionnements. Ce poste est à temps plein pour un contrat à durée indéterminée. Quelle tâches spécifiques sont attendues pour ce poste ? Il y a entre-autre, la gestion des fournisseurs des matières premières de la production : demande de prix, prospection, etc. La gestion journalière des approvisionnements, la rédaction des spécifications d'achats, la réception des marchandises, la gestion des stocks et bien d’autres choses encore qui sont bien sûr mentionnées sur le site Forem. Si vous vous reconnaissez dans cette offre, rendez-vous sur le site du Forem et n’hésitez pas à postuler pour cet emploi d’assistant du responsable supply chain en consultant l’offre ICI Le Groupe François situé à Virton recrute 4 profils différents : 1 opérateur de production, 1 ouvrier polyvalent scierie, 1 grutier et 1 affûteur. Pour le grutier et l’affûteur, il s’agit d’un temps plein 2 pauses. Pour l’opérateur de production il s’agit d’un temps plein 3 pauses. Et le poste d’ouvrier polyvalent est à pourvoir pour un temps plein de jour. Ces 4 postes offrent un contrat à durée indéterminée. Attention que pour le poste d’affuteur, il faut un certificat VCA sécurité de base. Ils demandent une expérience professionnelle de 12 mois pour le conducteur de grue et un diplôme d’A2 en électromécanique pour l’opérateur de production. Si une de ces offres vous intéresse, il suffit d’indiquer " # goupe francois " dans le moteur de recherche du site du Forem et de sélectionner les offres situées à Virton