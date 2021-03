Des offres d'emploi au coeur de nos provinces

Des offres d'emploi ! Détails en compagnie d'Ismérie Lepere - Vivre ici Namur, Luxembourg et... En Brabant Wallon avec une offre d’aide-soignant(e). La résidence Bois de la Pierre recrute un aide-soignant pour assurer aux résidents, des soins de qualité dans l'accompagnement des activités de la vie quotidienne et contribuer à une bonne collaboration pluridisciplinaire. Il s'agit d’un temps partiel de 28h semaine, avec des prestations le soir, les matins ainsi qu’un week-end sur deux, pour un contrat de remplacement de longue durée et pour commencer rapidement. Plusieurs offres disponibles chez un traiteur dans le Namurois Le traiteur Paulus situé à Ciney recrute plusieurs profils dont : Un responsable de restauration afin de gérer les stocks, d’élaborer et planifier les menus, calculer et maîtriser les prix et coûts de revient, et qui aura son diplôme en gestion hôtelière et/ou une expérience du métier. Il s’agit d’un poste à temps plein en vue d’un contrat à durée indéterminée. Un chef de cuisine afin de gérer la cuisine et participer à l'élaboration des menus, effectuer la préparation de plats traditionnels, qui sera le garant de son fonctionnement en cuisine. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. 3 chefs de partie afin d’établir le planning de travail, organiser le travail en équipe, exécuter les recettes, etc. Il s’agit d’un tps plein vue d’un contrat à durée indéterminée. 4 commis de cuisine pour gérer les préparations en cuisine, la mise en place de la production avec 12 mois d’expérience dans le domaine. Il s’agit de contrat à temps plein en vue d’un contrat à durée indéterminée. Vous souhaitez postuler c'est via le site du forem Une offre de technico-commercial en province de Luxembourg La société Wood Beton Outdoor Concept située à Etalle recrute un vendeur, technico-commercial, qui sera principalement en charge du département équipements extérieurs (vérandas, pergolas) mais également des articles de bien-être (spa, sauna, hammam…) . Cette fonction consiste à accueillir, conseiller, conclure la vente avec le client et en assurer le suivi. Une formation est prévue en interne afin de se familiariser aux articles vendus. Temps plein de jour pour un contrat à durée indéterminé précédé d’une formation en interne avec contrat Plan Formation Insertion