Des framboises au jardin ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 22/05/2020 Le framboisier est un petit arbuste drageonnant dont les rameaux sont légèrement épineux. Il en existe deux types : les "non remontants" et les "remontants". A savoir que les sur les premiers, les précieux fruits arrivent sur le bois de l'année tandis que sur les "non remontants" les poussent de l'année apportent des fruits en septembre et une seconde récolte début de l'été suivant. "C'est une plante qui aime le soleil, mais attention, pas le soleil brulant. Il risque de bruler si on l'installe contre un mur plein sud par exemple et une chose que l'on sait très peu, c'est qu'il y a des plantes protectrices du framboisier, ce que l'on appelle des plantes compagnes" nous confie notre "Monsieur Jardin", Marc Knaepen. "Il faut savoir que le framboisier se plait bien à côté des sureaux, des sorbiers. Ce sont de bonnes relations entre eux et cela permet une bonne fructification". "Dans le jardin on a tendance à bien entretenir entre les lignes de framboises, les lignes de fraises ... et puis on constate que le framboisier, quand il pousse dans l'herbe il est encore plus beau que dans un endroit "bien entretenu". Attention au "ver des framboise" ! "On est en plein dans la période de ponte de ce petit coleoptère qui pond ses oeufs dans les fleurs ou dans les fruits. C'est un coléoptère brun, il fait 5 cm donc on le repère très peu au jardin. De mi mai à mi juillet la femelle pond ses oeufs et une petite larve va en sortir et elle va aller manger les fruits. On risque de perdre une partie de la production. Mais il y a des solutions : en association de plantes, ici on peut planter de l'ail entre les framboisiers, ou mieux planter de la mélisse, c'est une plante qui est répulsive. Et plus curieusement, et cela marche, c'est du myosotis à planter entre les framboisiers et cela donne d'excellent résulats" (et en plus c'est très joli) D'autres solutions ? Ecoutez Marc Knaepen