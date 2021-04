Des emplois dispos dans nos provinces !

Ismérie Lepère nous détaille ces offres d'emploi - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Un chargé de mission en économie locale en Brabant wallon L'asbl GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne située à Jodoigne recrute un chargé de mission en économie locale pour les filières agricoles. Ses missions seront tout d’abord de renforcer la mise en réseau des maraichers du territoire en vue de répondre à des besoins collectifs et de soutenir la viabilité et la commercialisation des produits de ces entreprises locales, ensuite : assurer la coordination de l'Espace-test maraicher, en collaboration avec nos partenaires et participer à l'animation du réseau des Espaces-test. Mais aussi soutenir la promotion de l'alimentation durable et enfin accompagner le développement d'une filière biomasse locale. Profil : Connaissance du monde agricole et expérience en matière d'animation économique, affinités avérées pour les dynamiques de développement local. Et un niveau BACHELOR ou MASTER (graduat ou licence) à orientation agronomique ou économique, en développement des territoires et ciblant particulièrement les secteurs de l'agriculture.Il s’agit d’un contrat à temps plein pour une durée déterminée de 6 mois avec la possibilité d’un contrat à durée indéterminée. Une offre de technicien chauffagiste dans la région namuroise le Foyer Namurois qui gère environ 1100 logements sociaux, recrute un technicien chauffagiste afin d’entretenir et dépanner les installations de chauffage et de plomberie sur les différents sites, ainsi que la gestion à distance. Il s'agit de petites et grosses puissances. Une formation de technicien chauffagiste ou un Cess A2 en électromécanique avec une expérience professionnelle de 36 mois. Au niveau des compétences il faut être apte à travailler seul ou en équipe, être propre et méticuleux, être prêt à suivre des formations, posséder l’agrément G1 est indispensable (c’est un certificat d’aptitude) et avoir le cédicol ( Centre de connaissances en techniques de chauffage pour différentes énergies )est un plus. Il s’agit d’un temps plein de jour pour un contrat à durée indéterminée Vingt collaborateurs restaurant pour Arlon Le magasin Ikea d’Arlon recrute 20 collaborateurs restaurant, le rôle de chaque collaborateur sera de veiller à ce que les produits soient toujours de qualité optimale et que les prix affichés soient corrects. Les repas et les snacks sont préparés et servis dans le respect des normes de qualité et des méthodes de préparation fixées par IKEA. Tout au long de la journée, la personne s’assure que le matériel de travail utilisé se trouve dans un état irréprochable. Une expérience dans la restauration est un atout mais n'est pas indispensable car une formation peut être dispensée en entreprise via un PFI (Plan Formation Insertion). Contrat à durée déterminée de 3 mois à temps partiel en horaires coupés avec travail tous les samedis et 1 jour de congé/semaine