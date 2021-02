Des emplois au coeur de nos provinces - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 15/02/2021 Pour renforcer son équipe le McDonald's de Corbais recherche 4 collaborateurs de restauration rapide pour la salle et la cuisine. Il faut apprécier le travail polyvalent et en équipe, en respectant les consignes de production ainsi que les règles d'hygiène et de sécurité. Idéalement, le candidat aura le contact aisé, le sens du service à la clientèle et un esprit commercial. Une présentation soignée est demandée ainsi qu’être autonome au niveau des déplacements vu les horaires de travail. Comment faire pour postuler ? Il suffit de remplir un formulaire de candidature qui se trouve sur l’offre ICI En province de Namur Des emplois dans nos provinces Des emplois dans nos provinces - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Le domaine des Grottes de Han recrute : 1 chef d’équipe d’entretien bâtiment polyvalent à temps plein, 1 technicien de surface à temps partiel, 1 serveur au comptoir dans la restauration à temps plein, 1 guide safari du parc animalier permis C ou D à temps plein, et un guide touristique bilingue français/néerlandais à temps plein Contrats à durée déterminés de 7 à 8 mois pour les 4 derniers profils sauf pour le chef d’équipe d’entretien bâtiment, il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Pour postuler il suffit de se rendre sur le site des Grottes de Han www.grotte-de-han.be En province de Luxembourg Des emplois dans nos provinces Des emplois dans nos provinces - © Rick Gomez - Getty Images La société Sésam située à Bertrix engage un responsable logistique et ordonnancement qui aura en charge la planification de la production. Une expérience en gestion de production et d'équipes ainsi qu’un bon contact avec les clients est demandé. Il s’agit d’un temps plein de jour pour un contrat à durée et pour postuler à cette offre, rdv sur la page du Forem ICI